Assessment-Center haben für die Besetzung von Fach- und Führungspositionen in fast allen größeren Unternehmen Einzug gehalten. Doch wer diesen Prüfungsmarathon für sich entscheiden will, sollte aufs Assessment-Center gut vorbereitet sein. Die Assessment-Center-Experten Matthias Clesle und Dr. Martin Emrich stellen in ihrem neuen Buch vor, welche Aufgabenstellungen und -varianten auf Sie warten und zeigen Ihnen, welchen Zweck sie verfolgen und wie Sie die Aufgaben am besten lösen.



Dieses umfassende Trainings- und Nachschlagewerk enthält zahlreiche original AC-Übungen, wie sie heute in fast jedem Assessment-Center zu finden sind. Auf der CD-ROM finden Sie zudem umfassendes Übungsmaterial zu Präsentationen, Gruppendiskussionen, Rollenspielen (Mitarbeiter- und Kundengespräche), Intelligenztests, … Darüber hinaus vermittelt dieses Buch Insiderwissen, wie Personaler in allen Situationen des Assessment-Centers etwas über die Soft Skills und das Verhalten der Teilnehmer in Erfahrung bringen und mit welchen Strategien Sie sich unabhängig von den jeweiligen Übungen optimal präsentieren.



Die beiden Autoren, die langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung anspruchsvoller Assessment-Center vorweisen können und schon tausende von Kandidaten trainiert haben, bieten mit diesem Buch die optimale Vorbereitung für anspruchsvolle Fach-/Führungsassessments, Management-Audits und Potenzialanalysen.