Über den Autor

Peter Baumgartner ist Dipl.-Pädagoge sowie Wirtschaftsingenieur und spielte in Film-, Theater- und Hörspielproduktionen. Er erstellt Medienkonzepte und leitet Pressekonferenzen. Der Vortragsredner, mehrfache Buchautor und Wirtschaftsliteraturpreisträger ist als Vortragscoach und Hochschuldozent im In- und Ausland tätig. Persönlichkeiten aus Medien und Wirtschaft vertrauen auf seine Sprech-, Medien- und Bühnenkompetenz. Eva Shata-Aichner studierte Schauspiel und ist Ensemblemitglied am Landestheater Linz. Sie hält Lesungen, war in Hörspielen und Filmen für den ORF tätig und erhielt die Kulturmedaille des Landes Oberösterreich. Eva Shata-Aichner hat einen Lehrauftrag für Rhetorik, Sprechtechnik und szenisches Spiel. Sie ist Buchautorin und eine erfahrene Trainerin für Artikulation, Stimmsitz und Ausdruck.