Das Böse lauert immer und überall. Sicher ist nur, dass nichts sicher ist. Und meistens kommt kein Unglück allein, die Ereignisse überschlagen sich in einem erschreckenden Automatismus. Und wir stehen mittendrin und hadern mit uns und mit der Lösung. Doch wie gehen wir mit kleinen und größeren Desastern um? Wie können wir uns vor neuen Katastrophen schützen? Wie erlangen wir die Handlungshoheit wieder zurück? Antworten auf diese Fragen gibt Sabine Zehnders Buch. Es zeigt, wie wir in der Gemengelage aus Schicksal und selbst verschuldeten Katastrophen den Überblick behalten. Denn erst dann können wir kluge Entscheidungen treffen und als cleverer Opportunist das Beste für uns herausholen. Tiefgründig und pointiert inspiriert es, zu einem widerstandsfähigen und guten Leben zu finden und das Leben nicht mehr willkürlich laufen zu lassen. Die ersten Schritte auf diesem Weg sind dabei ganz einfach: Lass den Kopf nicht hängen, finde heraus wo es eigentlich hakt, übernimm Verantwortung für dein Handeln und handle!

Über den Autor

Sabine Zehnder ist der Master of Desaster. Die Diplom-Informatikerin ist Spezialistin dafür, schwierige Projekte aufzuräumen – in der IT-Branche. Doch schnell erkannte sie, dass das, was bei Bits und Bytes funktioniert, auch im wirklichen Leben hilfreich ist. Und so ist die IT-Beraterin auch noch zum Coach geworden und zeigt, wie man das tägliche Chaos – das Leben – eigenständig und unkonventionell managt.