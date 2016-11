Die Messeexperten Anna-Katharina Esche und Lars Lockemann haben in diesem Handbuch das komplette Handwerkszeug für Messeorganisation zusammengestellt. Über fünfzig als praktische Kopiervorlagen gestaltete Check- und To-do-Listen, Kalkulations-, Planungs- und Arbeitshilfen helfen in allen Phasen der Messeorganisation und -durchführung, den Überblick zu behalten.

Über den Autoren

Anna-Katharina Esche, Dipl. Betriebswirtin mit dem Fokus Messe-, Veranstaltungs-, und Kongressmanagement (BA), verantwortet seit 16 Jahren als geschäftsführende Gesellschafterin der fairconcept GmbH den Geschäftsbereich Beratung, Coaching und Training für Marketing- und vertriebsorientiertes Messemarketing.National und international ist Anna-KatharinaEsche als Referentin, Trainerin und Beraterin für Aussteller, Veranstalter und Verbände im Einsatz.

Lars Lockemann verantwortet seit 16 Jahren als geschäftsführender Gesellschafter der fairconcept GmbH in München den Geschäftsbereich Standarchitektur, Standbau und Projektmanagement. In dieser Funktion begleitet er vor allem Kunden aus dem marktführenden Mittelstand auf deren Leitmessen, aber auch die ganz kleinen Spezial- und Nischenveranstaltungen in allen Teilen der Welt und schöpft sein Know-how so aus einem Fundus unterschiedlichster Standgrößen und Standarten.