Verzweifelt sind wir auf der Suche nach Glück. Wir vermuten es in der Ferne – dort, wo wir gerade nicht sind. Doch was ist eigentlich Glück? Wo finden wir es wirklich? Antworten liefert diese fast wahre Heldenreise eines vierzigjährigen Managers aus Frankfurt. Eigentlich hat er alles – nur kein Glück: Die Karriere stockt, es steht nicht gut um die Familie, …

Erschöpft, voller Selbstzweifel und mit einer gehörigen Portion Skepsis vertraut er sich einem Coach an. Doch wie kann der ihm helfen? Zusammen begeben sie sich auf die Suche nach seinem Glück: in Gesprächen, in der Stadt, in der Natur …

All diese Sitzungen helfen ihm bei der Suche nach einer Lösung. Er findet Antworten. Er entdeckt seine wahren Talente. Er startet beruflich neu durch. Und endlich hat er auch privat wieder eine Perspektive.

Alle reden über Glück – dieses Buch zeigt, wie Glück geht.