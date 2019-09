Aber welche Art von Führung brauchen wir - gerade in turbulenten Zeiten? Was bedeutet es, wenn durch agiles Arbeiten hierarchische Führung immer mehr obsolet wird? Wie entwickelt man sich zu einer inspirierenden Führungspersönlichkeit? Wie erschafft man ein echtes Wir-Gefühl?

Balhubers neues Buch zeigt neue Wege in der Führung. Weg von starrer, technokratischer Führung nach dem Prinzip „Command and Control“ hin zu inspirierender, ermutigender Führung. Denn Führung ist heute mehr als Vorgesetztsein, Zielvorgabe und Kontrolle, pflichtgemäßes Feedback und aufgesetzte Motivation.

Über den Autor

Jürgen Balhuber hat eine Mission: Inspirierende Führung für Menschen in Führungsverantwortung. Seit mehr als 23 Jahren ist er Trainer, Mentor, Speaker und hat umfangreiche Projekterfahrung in Konzernen und mittelständischen Unternehmen. Neben eigenen Workshops zur Selbstentwicklung begleitet er Führungskräfte im Kontext von Heinz Kaegis „moving leaders from hard work to heart work“, um Erfolg und Erfüllung zu vereinen.