In Zeiten des Konsums und der großen Geschenke verlieren wir oft das Wesentliche aus den Augen – die Zweisamkeit.



Einfach mal wieder Zeit mit dem Partner oder Freund/Freundin verbringen. Wirkliche Glücksmomente zu zweit genießen. Dieses Gutscheinheft bietet dir liebevolle Geschenkgutscheine mit tollen Ideen. Sei dir der Dankbarkeit, Überraschung und Freude deines Beschenkten sicher. Freude zu schenken kann so einfach sein.

Zwölf Glücksscheine, die du an jeweils die gleiche Person oder unterschiedliche Personen verschenken kannst.



Verschenke echtes Glück, etwas mit Herz, etwas Originelles.



12 Gutscheine für wahre Glücksmomente.

Entdecken Sie zum Glücksscheinheft auch das dazu passende Glückswegebuch von Stefan Dederischs.