OKR ist weit mehr als eine neue, innovative Führungsmethode, die gerade in agilen Unternehmen Anwendung findet. Objectives and Key Results verbindet die Ziele des Unternehmens mit denen jedes einzelnen Mitarbeiters und setzt einen klaren Fokus für die nächsten drei Monate. Das schafft Transparenz und Klarheit über den Purpose, weiterhin hilft OKR, strategische Prioritäten abzuwägen und eine Lernkultur zu etablieren.

Doch wie führt man OKR ein? Und wie wendet man diese Methode erfolgreich an? Wie lässt sich OKR im Unternehmen weiterentwickeln?

Basierend auf unzähligen OKR-Projekten in den verschiedensten Organisationen liefert Nick Stanforth Antworten in seinem neuen Buch. Ganz gleich, ob du dabei bist OKR einzuführen, schon mittendrin bist oder sogar als OKR-Professional umfangreiche Erfahrungen gesammelt hast, begleitet dich dieses Buch auf den Etappen deiner OKR-Reise und zeigt dir, wie du (in Organisationen) den Fokus auf die wirklich relevanten Ziele setzt und sie erreichst.

Dabei beschränkt sich Stanforths Buch nicht auf trockene Theorie und erste OKR-Versuche. Es geht noch einen Schritt weiter und illustriert mit persönlichen und praktischen Hinweisen, wie OKR erfolgreich angewendet – gelebt – wird. Anschaulich zeigt es, wie Veränderung sowohl motivierend als auch nachhaltig gelingt.

Mit diesem Handbuch für Anwender, Manager, Product Owner und Trainer bist du auf der Überholspur von Zero zum OKR-Hero.