Gesprächsangriffe können verdeckt oder offen geschehen. Sicherlich hast Du diesen Mechanismus selbst schon einmal erlebt: Dein Gegenüber versucht Dich zu emotionalisieren, Dich dazu bringen, verletzt zu sein, Deine Selbstkontrolle zu verlieren.

Manchmal kann das sehr subtil und geschickt geschehen. Die Folge ist: Du hast den „Absprung“ nicht rechtzeitig genug geschafft und sitzt nun in der Rechtfertigungsbeziehungsweise Verteidigungsfalle, hast ein schlechtes Gewissen oder stehst selbst als „Täter“ da. Es ist wie ein toxischer Kreislauf.

Was kannst Du tun, um Dich zu schützen? Wenn Du auf Angriffe reagierst, dann kannst Duversuchen, das Gespräch aufrechtzuerhalten, oder das Gespräch beispielsweise durch Schlagfertigkeit zu beenden. Grundsätzlich ist es zunächst hilfreich, dass Du Dich stärkst und innerlich bei Angriffen zur Seite trittst: Nimm den Angriff unpersönlich und konzentriere Dich auf den Mechanismus. Sei stärker als Dein verletztes Ego und führe Dir die Unfähigkeit und Überforderung Deines Gegenübers vor Augen:

„Je mehr Schwäche, desto mehr Verzerrung, Machtmissbrauch und Lüge ist notwendig. Wahre Stärke kann aufrichtig sein und eine Spiegelung aushalten!“

Der Angreifer ist für eine echte, zielführende und faire Auseinandersetzung nicht kompetent und stark genug. Ihm fehlen dazu Größe und Werkzeuge der gewaltfreien Kommunikation. Sein Ego sieht sich bedroht und geht deshalb in den Angriff über. Versuche die Aufmerksamkeit schnell wieder auf die Sache zu lenken und zunächst im Gespräch zu bleiben. Egal, ob Du offene, oder eher verdeckte Manipulation erkannt hast, bleibe möglichst selbstbewusst, ruhig, gelassen und lasse Dich auf keinen Fall einschüchtern. Falle weder auf Dominanzverhalten, noch auf Imponiergehabe oder Schmeichelei herein. Enttarne die Absicht und erwähne deutlich, dass Du kein Interesse an Spielchen hast. Mache klar, dass Du diese Form der Kommunikation nicht zulässt und äußere, was Du Dir stattdessen wünscht.

Typische „Gesprächsangriffe“ und Techniken sind:

persönlich beleidigen

erpressen, drohen, Macht einsetzen, verhören, aggressiv werden

lügen, Tatsachen verdrehen, verwässern, verzerren (Ursache-Wirkung verdrehen)

nicht verstehen wollen, blockieren, ausweichen

Informationen bewusst zurückhalten

„Schwarz-weiß-Malerei“

sabotieren

Scheinargumente nutzen, falsche Behauptungen aufstellen

Zeitdruck erzeugen

dramatisieren, emotionale Erpressung (z.B. Weinanfall)

verunsichern

ein schlechtes Gewissen erzeugen

überreden, schmeicheln

Ebenso kann ein Angriff erst nach einem Gespräch erfolgen: intrigieren, lästern, Vereinbarungen nicht einhalten oder uminterpretieren, Tatsachen verdrehen. Versuche deshalb wichtige Vereinbarungen konkret zu fassen und schriftlich zu hinterlegen. Erkenne diese Muster und benenne sie innerlich. Das ist ein wesentlicher Schritt, um Dich zu distanzieren.



Wechsle dann die Position: Reagiere nicht unbewusst und abhängig, sondern agiere bewusst. Flüchte nicht, lasse Dich nicht unterdrücken oder zeige das gleiche Verhalten wie der Angreifer. Behalte einfach immer wieder Dein Ziel vor Augen und blicke mit Größe und einer gewissen Herzensgüte auf die Situation (auch, wenn es Dir zunächst extrem schwerfällt). Versuche zunächst einen gemeinsamen Weg zu finden und eine Brücke zu bauen. Bewege Dich aus der Position des Angeklagten, indem Du selbst viele Fragen stellst und Informationen sammelst. Versuche ein Miteinander zu erzeugen anstatt ein Gegeneinander.

Falls Du eine Manipulation lieber unkommentiert übergehen möchtest, ist es wichtig, dass Dein Gegenüber merkt, dass Du den Versuch trotzdem wahrgenommen hast: Führe beispielsweise gezielt eine kurze Pause (Stille) ein oder wiederhole immer wieder die Punkte, auf die es Dir ankommt. Betone Deinen Wunsch des Miteinanders. Sei direkt und hartnäckig. Beobachte Dein Gegenüber, identifiziere Dich nicht mit weiteren Angriffen und werde dafür durchlässig. Lasse nichts anhaften und bleibe achtsam. Atme immer wieder tief durch.

Wenn es keine faire Lösung gibt, ist aktives Aussteigen unbedingt notwendig.

Du wirst sehr genau spüren, wenn der Angreifer jede Lösung blockieren möchte oder die Kreise immer enger und unfairer zieht. Hier kannst Du nichts mehr bewegen!

Stoppe das Gespräch eindeutig und begründe die Unterbrechung. Mache dann einen Vorschlag, wie/wann es weitergehen soll oder frage den Angreifer nach einer Idee. Verinnerliche Dir eine Grundregel:

Weitere Diskussionen werden einen toxischen Kreislauf niemals beenden, sondern immer weiter verstärken. Du kannst niemanden konstruktiv überzeugen, der dafür nicht offen sein kann.

Hier noch einmal mein Notfallset der möglichen Abwehrstrategien:

NICHTIDENTIFIKATION: Aussage nicht persönlich nehmen, emotionale Distanz

Aussage ganz konkret wiederholen lassen

Möglichen Grund für den Angriff verbalisieren, den Nutzen hinterfragen

Kurze Pause, nicht kommentieren und einfach weitermachen

Form beanstanden und bei Wiederholung Gespräch freundlich, aber bestimmend beenden

Konkrete Beispiele einfordern und kritische Fragen stellen

Eine Brücke bauen und das Ziel immer wieder strikt und klar betonen

Den Angreifer mit Liebe und Empathie kampfunfähig machen

Auf keinen Fall rechtfertigen, sich anstecken oder verunsichern lassen

Begegne Deinem Gegenüber in aufrechter Körperhaltung, suche Blickkontakt und lächle innerlich. Ich weiß, dass meine Tipps Dir einiges abfordern werden. Es ist ein Trainingsprozess, der Dich immer besser und stärker macht.