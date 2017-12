Leise rieselt der Schnee. Still und starr ruht der See.

Ist diese Weihnachtszeit nicht unglaublich besinnlich? Wenn vor den Häusern die rosa und blau leuchtenden Plastik-Rentiere vor sich hin blinken. Waren Sie schon einmal an einem 24. Dezember in einem großen Kaufhaus? Da ist nichts mit leise und still. Und starr ruht da auch niemand. Haben Sie den Stress, die Hektik (und kurz vor Ladenschluss) die Panik in den Augen der Menschen wahrgenommen? Man muss noch Geschenke haben. Egal was. Da werden Duschsets beworben, die bereits feierlich mit einer schönen, roten Schleife eingepackt sind. Gekauft. Und für sie eine Wärmflasche mit einem niedlichen regenbogenfarbigen Einhorn darauf. Da wird sie sich bestimmt sehr darüber freuen. Hauptsache, die Geschenke kommen von Herzen.

Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald.

Die besinnlichste Zeit des Jahres ist für viele Menschen eine bedrückende Zeit und nicht ein Freudenfest. Denn beim Familienfest am 24. oder 25. Dezember gilt nur ein Motto: Weihnachten muss um Himmels (und Eltern) willen perfekt werden: Das beste Fest, das exklusivste Essen und die herzlichste Stimmung sollen hingezaubert werden. Wenn irgendetwas nicht annähernd perfekt wird, droht schlechte Laune, Stress oder gar Streit. Aber da sind ja noch die vielen Geschenke. Schließlich will man den anderen die eigene Liebe zeigen.

Für viele andere Menschen ist diese besinnliche Zeit die schwierigste Zeit des Jahres: Wenn sie diese Zeit alleine verbringen müssen.

Sinnige Weihnachtszeit

Jeder von uns hat die Möglichkeit, sich in dieser besinnlichen Zeit auf Wesentliches zu besinnen. Sich Gedanken zu machen, was wichtig ist und was wirklich zählt im Leben. Nicht Geschenke und schon gar nicht weihnachtlich vorverpackte Duschsets. Was wirklich zählt, sind Momente im Leben. Menschen. Gespräche. Erlebnisse. Warum schenken wir nicht Zeitgutscheine? Zeit ist das Kostbarste, was wir jemandem schenken können. Tiefsinnige Gespräche, ohne das Smartphone in der Hand halten zu müssen. Gemeinsam kochen, ohne Anspruch auf Perfektion. Und dem Partner oder der Partnerin erzählen, was man an ihm oder ihr jeden Tag liebt, bewundert und genießt. Solche Geschenke gehen nach innen und perlen nicht auf der Haut ab wie ein Duschset.



Wenn wir diese besinnliche Weihnachtszeit nutzen, um uns darauf zu besinnen, um was es wirklich geht im Leben, in einer Partnerschaft, in der Rolle als Eltern, Freund, Kollege und Mensch, kann diese Zeit wirklich etwas bewirken und unser Leben immer wieder neu besinnen. Was Sie tun können? Wenn Sie am 24. Dezember wirklich in einem Warenhaus stehen: Lächeln Sie! Lächeln Sie auch die Verkäuferin an, die den ganzen Tag mit sehr gestressten Menschen zu tun hat. Oder noch besser: Bleiben Sie am 24. Dezember zu Hause. Bei den Menschen, die Sie lieben. Schreiben Sie eine handgeschriebene Karte an eine Person, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht. Und wenn Sie den Sinn von Weihnachten wirklich leben wollen: Laden Sie diese Person an Weihnachten zu sich ein.



Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt dann bestimmt noch etwas Zeit, um über Ihr eigenes Leben nachzudenken. Darüber zu sinnieren, was von Ihrem Leben noch wirklich Ihnen gehört und was Sie vielleicht verändern möchten. Ein Ziel im neuen Jahr könnte ja sein, jeden einzelnen Tag bewusster und mit etwas mehr Sinn zu erleben.



Besinnen Sie sich also nicht nur zu Weihnachten. Besinnen Sie Ihr Leben. Fröhliche Weihnachten.