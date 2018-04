Wenn wir an Tiere denken, und was diese uns über das Leben oder die Arbeit beibringen können, fällt einem als erstes ein Hai ein, wegen seiner Konzentration und Kraft, oder der "fleißige Biber". Vielleicht sogar die mächtige Ameise, die das Tausendfache des eigenen Gewichts tragen kann. Aber es gibt vielleicht ein besseres Beispiel, das auf dem Sofa in Ihrem eigenen Wohnzimmer schläft - Ihr Hund.



Im Folgenden werden wir nach Wegen suchen, wie Ihr Hund Ihr Business-Coach sein kann. Probieren Sie die folgenden Beispiele doch einfach mal aus und vielleicht werden Sie sich besser in Ihren Management-Fähigkeiten entwickeln, und genauso werden Sie mehr Glück als Mensch empfinden.

1. Gesprochene Kommunikation

Ihr Hund wird Ihnen immer sagen, was er denkt.

"Wimmern, wimmern =>ich bin traurig."

"Bellen-bellen-bellen => da kommt ein Fremder herüber!"

"Woof, woof => das macht Spaß!"

Viele Unternehmen wären besser dran, wenn ihre Manager auf die gleiche die Art und Weise, wie Hunde handeln, d.h. zum Beispiel regelmäßig und ehrlich Feedback geben. Mitarbeiter würden viel lieber mehr Zeit und Energie in die Projekte investieren, um die sich ihre Vorgesetzten wirklich kümmern und sie würden sofort wissen lassen, ob die Arbeit in Einklang mit seiner oder ihrer Ziele ist.

[snipd id="1050"]

Wenn der Manager dem Beispiel eines Hundes folgen würde, gäbe es enthusiastisches positives Feedback und Unterstützung, wenn etwas gut lief. Es ist doch fast schon deprimierend, wenn ein fleißiger Mitarbeiter Tag und Nacht mit einem Projekt verbringt, nur um dann mit einem „Danke, sieht gut aus.“ belohnt zu werden. Stellen Sie sich vor, wie viel mehr Glück es am Arbeitsplatz geben würde, wenn der Manager ein besonders gut gelaufenes Projekt herausgreifen würde und sagte: "Woohoo, ja! Ich kann es kaum erwarten, es zu überprüfen! Vielen Dank dafür, dass Sie drangeblieben sind, und ich schätze es. Sie sind unglaublich!" (Ja, es ist bewusst übertrieben dargestellt, aber Sie, liebe Leser, wissen es mit Sicherheit einzuordnen)

2. Körpersprache

Ihr Hund ist gleichermaßen hervorragend in der physischen Kommunikation bzw. in der Körpersprache.

Sie wissen, dass ein Schwanzwedeln Glücksgefühl bedeutet; Der Schwanz zwischen den Beinen bedeutet Angst oder Scham, und gebeugte Schultern begleitet von einem Knurren bedeutet, dass Ihr Hund in der Defensive ist. Die Körpersprache eines Hundes, ist relativ leicht zu lesen.



Viele Büros wären viel glücklicher, wenn die Mitarbeiter immer wissen würden, in welcher Stimmung ihre Chefs gerade sind oder was sie in einer Sitzung denken. Klare Körpersprache ist sogar noch wichtiger als verbale Kommunikation, denn Körper sprechen ständig, nicht nur, wenn Menschen laut sprechen. Zum Beispiel kann ein Vorgesetzter, der durch sein Büro mit auf seiner Brust verschränkten Armen auf und ab läuft, einfach eine Menge auf dem Herzen haben; jedoch an seine Mitarbeitern wird Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit kommuniziert.

3. Fokus, Fokus, Fokus!

Sie haben es mit Sicherheit bereits öfters gesehen: Ihr Hund scheint entspannt zu sein oder zu schlafen, aber wenn er sieht/bemerkt, dass Sie eine Frisbee in der Hand halten, steht er wie ein Blitz auf und ist bereit zum Spielen! Als Manager stellen wir uns nach außen gut dar, indem wir versuchen, alles auf einmal zu machen. Das Ergebnis ist aber oft, dass das wichtigste Thema nicht die Art von Zeit und Aufmerksamkeit bekommt, welches es eigentlich braucht.



Ein Manager muss sich zu jedem Zeitpunkt auf kritische Probleme konzentrieren können. Während es viele konkurrierende Projekte oder Deadlines geben kann, sollte der Manager in der Lage sein, den Fokus schnell auf den in diesem Moment wichtigsten Job oder auf einen Mitarbeiter richten können, der zu diesem Zeitpunkt die Aufmerksamkeit des Managers benötigt. Einen solchen Fokus zeigt dem Mitarbeiter, dass er oder sie geschätzt und respektiert wird, und dies erhöht dessen Zufriedenheit bei der Arbeit.

4. Hören Sie für eine gute Gesundheit auf Ihren Körper

Wenn ein Hund hungrig ist, isst er. Wenn er müde ist, ruht er sich aus. Wenn er gehen muss ... geht er! Manager, die ihr körperliches Wohlbefinden ignorieren, sind für Krankheiten anfällig, die sie zwingen können, eine längere Auszeit in Anspruch zu nehmen, um sich zu erholen. Auf lange Sicht ist es klüger, dem Beispiel eines Hundes zu folgen: Machen Sie jetzt eine kurze Pause und vermeiden Sie später eine längere ungeplante Auszeit.



Stellen Sie sicher, dass Sie den ganzen Tag über trinken (aber trinken Sie aus einer Flasche/Glas, und nicht aus einem Napf!). Ein weiterer Gesundheitstipp von Ihrem Hund: dehnen Sie sich jeden Tag! Es ist gut für Ihre Muskeln und Gelenke, besonders wenn Ihre Arbeit viel Sitzen erfordert.

5. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihr Außenbild

Wann haben Sie das letzte Mal bemerkt, dass Ihr Hund sich Sorgen macht, ob er "cool" aussieht oder nicht? Was für eine dumme Frage - darüber macht er sich nie Sorgen!



Hunde sind gerne neugierig oder albern. Nehmen Sie ihren "Rat" zu diesem Thema und Sie werden besser dran sein. Wenn Sie das nächste Mal neugierig auf eine Aufgabe oder Arbeit in einer anderen Abteilung sind, fragen Sie einfach! Lassen Sie nicht zu, dass unsere Angst, unwissend zu wirken, dem Lernen einer neuen Sache im Wege steht.



Oder, wenn Ihr Team einen großen Termin erfüllt oder ein Ziel erreicht hat, gehen Sie voran und tanzen Sie oder recken Sie Ihre Hände in die Luft. Sicher, Sie könnten dumm aussehen. Ein Hund sieht albern aus, jagt seinen eigenen Schwanz oder balanciert einen Ball auf seiner Nase, aber er mag diese Dinge und sie machen ihn glücklich. Umarmen Sie das Glück und ignorieren Sie die Stimme, die flüstert, dass Sie töricht aussehen.

6. Demut zeigen

Hunde wissen, wenn sie falsch liegen, und sie zeigen ihr Bedauern in Stimme und Haltung. Wie das Sprichwort sagt, braucht es keine große Persönlichkeit zuzugeben, wenn er/sie falsch liegt. Wenn ein Hund groß genug ist, um es zu tun, sind Sie es auch.



Vielleicht hatten Sie einen harten Tag und schimpften mit einem jüngeren Kollegen. Sie wurden wahrscheinlich verlegen oder wütend auf sich selbst, dass Sie Ihre Fassung verloren haben. Sie haben beschlossen, das Beste ist, so zu tun, als wäre es nie passiert, oder? Falsch. Demütig sein. Entschuldigen. Nehmen Sie sich eine Minute oder eine Stunde Zeit, wenn Sie sich abkühlen müssen, aber verpflichten Sie sich, sich bald zu entschuldigen. Lassen Sie Ihren Kollegen wissen, dass der Fehler nicht noch einmal passieren wird. Stellen Sie sich vor, wie diese Person sich fühlen würde, wenn Sie nie Ihren Fehler erkennen, im Vergleich dazu, wie gut er sich wohl fühlen wird, eine ehrlich gemeinte Entschuldigung zu erhalten?

7. Vertrauen Sie Ihren Instinkten

Hunde sind dafür bekannt, dass sie einen sechsten Sinn haben, und Sie erkennen es, wenn etwas nicht stimmt, oder wenn eine Person heimlich unglücklich ist. Ihr Hund kennt Ihre Sprache nicht gut genug, um diese Dinge absichtlich aufzugreifen. Aber er erkennt, wenn eine Atmosphäre stressig ist oder wenn jemand sich anders verhält als üblich.

Versuchen Sie, Ihren Instinkten genauso sehr zu vertrauen. Sie werden feststellen, dass sich Ihr Star-Mitarbeiter unerfüllt fühlt und eine Kündigung in Erwägung zieht. Oder vielleicht werden Sie in einem wichtigen Bericht einen Fehler feststellen.

8. Wählen Sie Glücklichkeit!

Glück ist immer eine Wahl. Hunde wissen das und weil sie glücklich sein wollen, entscheiden sie sich, es zu sein. Ihr Hund entscheidet sich, in Ihrer Nähe zu sitzen, weil er Sie am meisten mag, und er entscheidet sich zu tun, was ihm in diesem Moment am meisten Freude macht.



Wir Menschen haben nicht immer diesen Luxus, in der Nähe unseres Favoriten zu sitzen oder nur das zu tun, was wir lieben. Wir können jedoch entscheiden, dass wir Glück als unser Ziel wählen. Als Mensch oder dann auch am Beispiel als Teamleiter, arbeiten Sie, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Was wenn das Ergebnis Ihr Glück maximieren würde? Sie, Ihre Kollegen und Ihr Leben wären glücklicher. Sie müssen sich entscheiden, glücklich zu sein, egal was passiert.



Ihr Hund lernt seine Tricks von Ihnen. Sie können auch von ihm lernen. Lassen Sie Ihren Hund Ihnen helfen, etwas Glück in Ihre Arbeit und Ihr Leben zu bringen!