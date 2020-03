Unternehmen sind keine Sozialvereine. Und ihre platten Werte-Slogans ein Trugbild. Das „Wir“ wird postuliert, das „Ich“ gelebt. Frisch entlassen von den Spielwiesen der Schulen und Universitäten erwischt diese Wirklichkeit gerade Berufseinsteiger eiskalt.



Was geht da in Unternehmen wirklich ab? Welche ungesagten Wahrheiten gibt es? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Was sollte man über sich wissen? Und was daraus machen?



Steinfeldts Buch provoziert über die Realitäten in Unternehmen und regt dazu an, sich die richtigen Fragen zu stellen und individuelle Antworten zu finden. Befreit vom Ballast gut gemeinter Ratschläge beschränkt es sich auf die Essenz dessen, was das Berufsleben so an Überraschungen und Wirrungen bereithalten kann.



Dieses Buch verzichtet auf jeglichen theoretischen Ansatz. Gefüllt mit Erfahrungen aus einem ganzen Arbeitsleben öffnet es die Augen für eine neue Welt und regt an, sich kennenzulernen und weiterzuentwickeln.