PD Dr. York Hagmayer ist Akademischer Rat am Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie an der Universität Göttingen. Nach Stationen bei der IBM Academy of Management und am King’s College in London forscht er gegenwärtig zu Fragen der Entscheidungsfindung im medizinisch-psychologischen Bereich.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten nach Ende der Schulzeit die viele freie Zeit genutzt, um sich eine Entscheidungsmatrix zu machen. Welche Ziele hätten Sie eingetragen? Vielleicht eine Berufsqualifikation zu erwerben, die Welt kennenzulernen und den Menschen fürs Leben zu finden. Steht auf Ihrer Liste auch ein Punkt wie Glück und Zufriedenheit? In Umfragen benennen die Mehrheit der Leute Glück und Zufriedenheit neben Gesundheit als das erstrebenswerteste Ziel im Leben. Wenn wir aber schauen, wie viele Personen diesen Punkt als Ziel oder zumindest als übergeordnetes Ziel für eine Entscheidung benennen, so sind dies erstaunlich wenige. Das kann dazu führen, dass verstärkt Ziele berücksichtigt werden, die leider gar nichts zum Glück der Person beitragen. Geld ist ein bekanntes Beispiel, ein Haus im Grünen ein anderes, nämlich dann, wenn es mit Pendeln verbunden ist. Die Krux mit Glück und Zufriedenheit als Ziel ist natürlich, dass es ein ziemlich unbestimmtes Ziel ist und sehr schwer abzuschätzen ist, inwieweit eine Option dazu beträgt. Hier sind ein paar Hinweise zur besseren Orientierung. Die Forschung zu fundamentalen menschlichen Bedürfnissen hat gezeigt, dass vier Dinge besonders wichtig sind: sich kompetent, autonom, wertgeschätzt und sozial eingebunden zu fühlen. Zum Kompetentsein gehört es, Aufgaben – auch schwierige – allein zu meistern, zum Autonomsein, sich selber Ziele zu setzen und frei entscheiden zu dürfen, zum Wertgeschätztsein, dass andere das eigene Tun wahrnehmen und für gute Leistungen positive Rückmeldungen geben, und zum sozial Eingebundensein, dass es Freundschaften und andere enge soziale Beziehungen gibt. Wenn diese Dinge erfüllt sind, dann liegt meist eine hohe Lebenszufriedenheit vor. Dies ist sogar dann der Fall, wenn gesundheitliche Einschränkungen vorliegen. Um diese wichtigen Punkte nicht zu vergessen, kann es hilfreich sein, diese vier grundlegenden Bedürfnisse immer in die Liste der zu berücksichtigenden Ziele aufzunehmen. Sie können diese immer noch später streichen, wenn diese Ziele ihnen nicht helfen, eine Entscheidung zu treffen.

Was bei der Analyse von Zielen auch gerne vergessen wird, ist, dass unsere Entscheidungen auch etwas über uns selber aussagen. Sie zeigen anderen und uns selbst, wer wir sind. Nehmen Sie die Entscheidung, ein freiwilliges soziales Jahr nach der Schule zu machen. Welche Ziele sind hier relevant? Anderen zu helfen ist bestimmt ein wichtiges Ziel, aber dies kann auch auf vielen anderen, nicht so aufwendigen Wegen erreicht werden. Doch nur wenige andere Optionen zeigen so deutlich das eigene soziale Engagement. Durch die Entscheidung für ein soziales Jahr definieren wir uns selbst als sozial engagierte Person. Selbstpräsentation und Selbstdefinition können wichtige Ziele für unsere Entscheidungen sein, aber wir gestehen uns selten ein, dass sie es sind. Warum eigentlich nicht? Der Grund dafür ist, dass wir dann nicht mehr sicher sein können, dass unsere Entscheidungen uns tatsächlich verraten, wer wir sind.

Nehmen wir an, ich will wissen, ob ich wirklich ein so großzügiger Mensch bin, wie ich gerne meine. Darum entscheide ich heute, dass ich ab sofort jeden Dienstag dem ersten Bettler, den ich treffe, 10 Euro gebe. Gesagt, getan. Kann ich jetzt daraus schließen, dass ich großzügig bin? Schwierig zu sagen. Wenn ich wirklich großzügig wäre, müsste ich mir wohl nicht bewusst vornehmen, immer dienstags großzügig zu sein. Andererseits verhalte ich mich doch jetzt großzügiger als vorher. Diese Unsicherheit entsteht dadurch, dass ich mein Verhalten bewusst gewählt habe, um mir zu zeigen, dass ich großzügig bin. Wenn mir das Ziel meines Verhaltens nicht bewusst wäre, dann käme keine Unsicherheit auf. Dann würde ich mein Verhalten ohne zu Zögern als Beweis für meine Großzügigkeit interpretieren.

Ein dritter Bereich von Zielen, die wir gerne im Unbewussten lassen, sind soziale Vergleichsziele. Die meisten von uns kommen nicht umhin, sich mit anderen zu vergleichen. Und wir wollen im Vergleich mit einer für uns relevanten Bezugsgruppe natürlich besser als andere dastehen. Gut allein reicht nicht. Stellen Sie sich vor, Sie wollen studieren und bekommen im Nachrückverfahren die Möglichkeit, an eine Eliteuniversität zu gehen, an der nur die Besten der Besten sind. Im Vergleich zu diesen anderen Studenten sind Ihre Schulnoten ziemlich schlecht. Alternativ hätten Sie die Möglichkeit, an eine gute Universität zu gehen, an der Sie von Ihren Noten her im oberen Drittel wären. Was würden Sie tun? Wenn Sie einbeziehen, dass ein sozialer Vergleich für Ihr Selbstwertgefühl und auch Ihr Wohlbefinden wichtig ist, dann ist es ein sinnvolles Ziel, nicht zu den Schlechten im Studium zu zählen. Nur wenn Sie zu den Glücklichen zählen, die nicht dazu neigen, sich mit anderen zu vergleichen, dann hat ein solches Ziel keine Berechtigung. Ansonsten ist es immer gut zu berücksichtigen, dass soziale Vergleiche stattfinden werden und dass das Ergebnis erhebliche Auswirkungen auf unsere Lebenszufriedenheit hat.

Sollten Sie sich also auf die Suche nach Ihren vergessenen Zielen begeben, bevor Sie eine Entscheidung treffen? Ich würde sagen ja, weil diese Ziele eigentlich immer in Ihre Entscheidungen hineinspielen. Wenn Sie es nicht tun, können Sie in die Situation geraten, dass Sie Ihre Optionen rational analysieren, aber das Ergebnis Ihrer Analyse sich falsch anfühlt. Die als beste identifizierte Option scheint also gefühlsmäßig nicht die beste sein zu können. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass noch andere Ziele mit im Spiel sein müssen. Spätestens dann sollten Sie sich auf die Suche nach vergessenen Zielen machen. Das können die drei beschriebenen, aber auch andere sein.