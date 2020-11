Unser Leben ist in hohem Maße fremdgesteuert. Wir nehmen Rollen an, die wir mit Bravour spielen. Wir verfolgen Ziele, die gar nicht unsere sind. Und dabei verlieren wir nicht selten den Bezug zu uns selbst, zu dem, was uns wichtig ist, was uns guttut. Diese Diskrepanz zwischen außen und innen wird uns meist erst bewusst, wenn sich Ziele in Luft auflösen und Erwartungen enttäuscht werden.

Doch wie finden wir heraus, was gut für uns ist, was wir wirklich wollen? Wie gelingt es uns, das Äußere und das Innere in Einklang zu bringen? Welche Voraussetzungen braucht Eigenverantwortung und Selbstführung?

Antworten darauf liefert Balls neues Buch. Es zeigt, wie wir wieder lernen können, umzukehren und unsere Ressourcen und Limitationen zu erkennen und anzuerkennen. Und das beginnt damit, innezuhalten, in uns hinein- und auf uns selbst zu hören. Balls Buch illustriert, wie es uns gelingt, eine Kohärenz zwischen uns und unserer Welt entstehen zu lassen.

Damit der Tanz des Lebens leicht und freudvoll gelingt, braucht es nur wenig: Ein „Ja“ zu sich selbst. Zu wissen, was gut für mich ist. Und zu wissen, was mir wirklich wichtig ist.