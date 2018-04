AUFLÖSUNG DES STILLSTANDS

Neue Ideen schwirren durch das Land. Jeder hat einige im Kopf. Täglich entwickeln Menschen Millionen neue. Doch sie zünden kaum umgreifende Entwicklungen, sondern bleiben Gefangene ihres beengten Umfeldes. Wie kommt das?

Wir verharren in Weltanschauungen und damit in Paradigmen. Das gezielt zu überwinden, ist eine zutiefst lebenspraktische Aufgabe. Was lernen wir von Trump oder Gandhi? Wie bringen wir Alternativ- und Schulmedizin näher zusammen? Warum bleiben Religionen gespalten? Warum setzen Manager so wenig Kooperationen um? Was sollte man tun, damit Freundschaften und Familien nicht auseinanderbrechen?

Antworten darauf geben Malte W. Wilkes und Hubert Trübel in ihrem neuen Buch. Der Schlüssel liegt in einer neuen Wertung von drei parallelen Realitäten in uns, um eigenständige, oft gegensätzliche Paradigmen zu brechen. Die Autoren analysieren praktische Beispiele aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik und geben methodische Tipps für den Nutzen in allen Lebensvorgängen. Denk niemals brav. Paradigma Break: Keine Option – sondern die Zukunft.