Malte W. Wilkes ist Business Speaker sowie Management Consultant. Der Ehrenpräsident des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDU hat sich als „Inspiring Guy“ mit neuen und ungewöhnlichen Lösungen in Unternehmen sowie Institutionen einen Namen gemacht. Wilkes hat circa tausend Reden, Moderationen und Debatten gehalten und ist Autor von circa dreißig Büchern, die teilweise auf Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Französisch und in Braille-Schrift erschienen sind. Leidenschaftlich bearbeitet er den Themenkreis der Inspiration mit Innovation, Paradigma Break, Unternehmensführung, Management, Markt, Wachstum und Zukunftsgestaltung sowie Führen & Ideen-Impulse durch die Rede.

Ein völlig anderes Paradigma beschäftigt sich mit dem No-frills-Geschäft. Es wird jeder Schnickschnack am Produkt und an der Dienstleistung weggelassen. Alles was nicht zur Kernleistung gehört, gehört eliminiert. Ein neues Segment tut sich auf.



Nicht sehr viele haben dieses Konzept strategisch eingesetzt – jedoch wenn, dann hat es die Branche verändert. Aldi als einer der ersten Lebensmittel-Discounter, Ryanair im Billigflugsegment, in dem man sogar darüber nachdachte, bei Kurzflügen die Toiletten wegzulassen, Mobilfunkdiscounter oder Budget-Hotels sind sehr erfolgreiche Beispiele. Manche sind singuläre Marken und Marktveränderer, andere Zweitmarken von Premiumangeboten.

Lametta Paradigma durchbrechen

Vielen Unternehmen fehlt die Inspiration und Tatkraft, ihr Lametta-Paradigma zu brechen. „Verbraucher denken nicht so, im BtoB geht das nicht“, sind die Sätze der Bedenkenträger. Wenn es nur diese komischen Beispiele nicht gäbe. Die Digitalisierung ist jedoch ein Beförderer des Ansatzes. E-Books lassen grüßen.



Doch wie sähe es aus, ein(e) no frill:

Print-Taschenbuch

Auto

Fahrrad

Straßenbahn oder Zug

Business-Kongress

Haus

In vielen etablieren Unternehmen ist damit in der Zeit der Neu-Entwicklung ein großer Kulturwandel notwendig. Dieser ist geprägt durch:

Iteration vor Durchbruchsrevolution

Einfachheit vor Komplexität

Kundenzentrierung vor Jedermann-Fokus

Oft basiert das yes frills-Paradigma in Unternehmen nicht auf Wissen, sondern auf Silo-Rollen: Wenn in Unternehmen Vertriebler („Wir sind die Front und wissen was der Kunde will“) auf Marketeers („Wir wissen welche Produkte und Dienstleistungen der Kunde will“) treffen, dann ist das ein Kampf nicht nur im kleine Details. Wenn Entwickler dazukommen, so wissen auch diese zu oft genau, „was der Kunde technisch will“. Finanzinvestoren und Familienunternehmen vertreten völlig unterschiedliche Ansichten, die als ein jeweils kurzfristiges und ein langfristiges Modell beschrieben werden können.



No Frill-Konzepte und –Umsetzungen beginnen darum selten von unten. Sie sind eine top down Aufgabe. Dafür sind Leader gefragt – vielleicht sogar auch Cheerleader.