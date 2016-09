Wer würde nicht gerne locker und eloquent smalltalken, unterhaltsam und spritzig präsentieren, souverän die nächste Gehaltserhöhung aushandeln? Wer kann sich selbst oder sein Produkt ganz gelassen verkaufen, überzeugt nein sagen oder empathisch zuhören? Dieses Hörbuch stellt eine Methode vor, mit der jeder sein Repertoire deutlich erweitert.

Im Gegensatz zu anderen Kommunikationsmodellen darf dabei jeder so bleiben, wie er ist, und lernt, Körper und Stimme wie ein Instrument einzusetzen. Unterhaltsam und spritzig präsentieren, locker und eloquent smalltalken, überzeugend Nein sagen und souverän die nächste Gehaltserhöhung aushandeln? Was, wenn all diese Fähigkeiten bereits in Ihnen schlummern?

Dieses Hörbuch hilft Ihnen, ungenutzte Potentiale zu wecken und gezielt auszulösen. So lernen Sie sich selbst noch besser kennen, können auf andere optimal zugehen und erfolgreicher kommunizieren. Und dürfen bleiben, wer Sie sind. Denn: Sie können auch anders.