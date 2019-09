Er gibt mehr positive Feedbacks als kritische. Er weiß, dass Mitarbeiter dann bereit sind, Feedback anzunehmen, wenn es zur Ermutigung oder zur Förderung der eigenen Lernprozesse dient. Das weist ihn als wertschätzenden, vertrauenswürdigen Chef aus. Er kennt seine Mitarbeiter genau, weiß, was er ihnen zutrauen kann, und hat sie an den richtigen Stellen eingesetzt. Deshalb ist kritisches Feedback selten nötig.

Kritische Feedbacks gibt er zeitnah und entspannt, und zwar nur, wenn er selbst ruhig und ausgeglichen ist, also auf keinen Fall an einem Tag, an dem er selbst nicht im Gleichgewicht ist. So kann das Feedback einfühlsam und ruhig ablaufen. Er weiß, dass er an einem schlechten Tag so sehr mit seinen eigenen Themen beschäftigt ist, dass er nicht richtig zuhören und die Perspektive seines Gegenübers eventuell nicht verstehen kann.