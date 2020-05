Das kann schon bei scheinbar einfachen Entscheidungen, wie der Auswahl deines Abendessens aus der Speisekarte im Restaurant passieren, bis hin zu schwerwiegenden Entscheidungen, z.B. welchen Beruf du ergreifen sollst.

Dieser Moment ist spannend und lähmend zugleich. Je länger du die Entscheidung hinauszögest, desto unerträglicher wird er aber – außer natürlich, du nutzt die Macht der Verdrängung. Dann hoffst du vielleicht auf ein Zeichen oder dass dir jemand anderes die Entscheidung abnimmt oder dass der Kelch einfach so an dir vorübergeht.

Das Dumme ist, in diesem Vor-Raum - vergleichbar mit dem Flur in deiner Wohnung - passiert NICHTS! Rein gar NICHTS! Es ist der Raum, in dem du vielleicht deine Schuhe anziehst und deinen Schlüssel greifst, um loszugehen in den nächsten Raum. Hier ist es weder gemütlich noch warm, noch ist der Raum dazu gedacht, um sich länger dort aufzuhalten. Es ist ein Raum, der nur dem Übergang dient. Und dennoch gibt es Menschen, die sich hier häuslich eingerichtet haben – im Treppenhaus der Unentschlossenheit oder im Wartezimmer des Lebens. Und zwar genau aus dem Grund, weil hier NICHTS passiert und ihnen deshalb vermeintlich nichts passieren kann.

Sich nicht zu entscheiden ist wie tief einzuatmen und dann den Atem anzuhalten. Das fühlt sich eine Zeit lang ganz gut an: vor dir alle Möglichkeiten dieser Welt, du brauchst nur zuzugreifen! Aber du tust es nicht.

Und warum? Ganz einfach: Scheiden tut weh!

Möglichkeiten adé – (ent-)scheiden tut weh!

Jede Entscheidung bringt einen kleinen Tod mit sich. Was im Moment der Entscheidung stirbt, sind all die anderen Möglichkeiten, die du abwählst. Und dieser Abschied ist mit Schmerz verbunden. Es ist der Preis, den du bei jeder Entscheidung bezahlst.

Manchmal glaubst du vielleicht, du könntest diesen Preis umgehen und den Schmerz vermeiden, indem du dich einfach nicht entscheidest. So bleiben dir alle Möglichkeiten offen – das redest du dir jedenfalls ein und zahlst damit, ohne es zu merken, einen viel höheren Preis. Du zahlst mit deinem Leben!

Bewusste Entscheidungen zu treffen, ist der aktive fortlaufende Akt schöpferischen Gestaltens eines verantwortlichen Erwachsenen. Ein Erwachsener ist bereit, den vollen Preis für seine Entscheidungen zu bezahlen.

Nicht Entscheiden ist auch eine Entscheidung!

Die Gründe, warum du Entscheidungen manchmal vor dir herschiebst, können mannigfaltig sein:

Du hast Angst Fehler zu machen und die falsche Entscheidung zu treffen. Du willst keine Verantwortung übernehmen, nicht schuld am Ergebnis sein. Du glaubst, du hast noch nicht genügend Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Du glaubst an das Konzept von „Sicherheit“ und wartest, bis du ganz sicher bist. Du hast Angst, gefangen zu sein in deiner Entscheidung – für immer und ewig! Diese Gründe sind nachvollziehbar, denn wir leben in einer Gesellschaft, die „Sicherheit“ als einen der höchsten Werte propagiert. Ganze Branchen leben davon, dass Menschen vermeintlicher Sicherheit hinterherjagen. Doch Sicherheit ist eine Illusion!

Der einzige Gewinn den du hast, wenn du dich nicht entscheidest, liegt darin, diese Angst, diese Unsicherheit nicht fühlen zu müssen und dich als Opfer der Umstände ausgeben zu können. Sonst gibt es keinerlei Nutzen! Da stellt sich doch die Frage, ob es das wert ist, um es mit deinem Leben zu bezahlen?

Es braucht Wut-Kraft, um sich zu entscheiden

Es ist schon im Wort „Entscheidung“ enthalten. Ent-Scheidung heißt, das Schwert aus der Scheide zu ziehen, um etwas bewusst abzuschneiden, etwas zu trennen. Das trifft auch für das englische Wort „Decision“ zu. Es stammt vom lateinischen de-caedere, was so viel heißt wie „abschneiden“. Beim Entscheiden handelt es sich also um einen bewussten, man könnte sogar sagen einen gewaltsamen Akt, bei dem du mit deinem Schwert die gewählte Alternative von den abgewählten Alternativen abschneidest. Zack! Und durch diesen bewussten Akt bündelst du deine Wut-Kraft, welche der gewählten Alternative dann voll und ganz zur Verfügung steht. Es ist wie ein Befreiungsschlag oder auch wie eine Geburt. Die Kraft, die vorher noch auf alle möglichen Alternativen verteilt war, kann sich jetzt auf die gewählte Alternative konzentrieren. Indem du die anderen Alternativen sterben lässt, erweckst du die gewählte Alternative vollständig zum Leben! Das ist die Magie der Entscheidung!

Und hier noch ein in unserer Gesellschaft gut gehütetes Geheimnis: Eine Entscheidung gilt nicht für ein ganzes Leben – außer du willst das! Du kannst dich in jedem Moment neu entscheiden! Auch wenn im Moment der Entscheidung die übrigen Alternativen nicht mehr zur Verfügung stehen, tun sich schon im nächsten Moment nach deiner Entscheidung wieder neue Möglichkeiten auf. Wenn dir das bewusst wird, gibt es keinen Grund mehr, dein Leben im Treppenhaus der Unentschlossenheit zu verbringen, während gleich vor deiner Tür das pulsierende Leben auf dich wartet! Wofür entscheidest du dich?