Manche Menschen leben ihr Leben so, als sie noch ein zweites Leben haben, in dem sie alles das nachholen können, was sie im ersten Leben verpasst haben. Vielleicht gibt es ein Leben nach dem Tod, darauf verlassen würde ich mich nicht. Wir haben nur dieses eine Leben. Anstatt alles dafür zu tun, unsere Träume zu leben, dieses eine Leben einzigartig zu machen, und die wenige Zeit, die wir haben, so zu verbringen, wie es uns persönlich glücklich macht, verschwenden wir sie mit Dingen, die uns krank machen. Wir gehen einem Job nach, den wir nicht mögen, wir unterdrücken unsere Träume, wir leben mit einem Partner zusammen, den wir nicht mehr lieben und verbringen unsere Zeit mit Menschen, die uns runterziehen. Das Ergebnis ist ein unglückliches Leben.

Wir sollten uns immer selbst treu bleiben

Es gibt ein tolles Buch von Bronnie Ware, die acht Jahre als Palliativpflegerin arbeitete und Menschen in ihren letzten Wochen, Stunden und Minuten vor dem Tod begleitete. Was bereuen wir, wenn unser Leben zu Ende geht? Auf diese Frage hat sie versucht, Antworten zu finden, basierend auf Gesprächen, die sie mit sterbenden Menschen kurz vor deren Tod geführt hat. Das Ergebnis ist „5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“, so auch der Titel des Buches. Was bei allen ganz oben auf der Liste der Versäumnisse stand: „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten.“

Wissen Sie, was der reichste Ort der Welt ist? Es ist nicht Dubai, Sydney oder Monaco – es ist der Friedhof. Hier liegen Träume, die niemals erfüllt wurden. Investitionen, die niemals getätigt wurden. Bücher, die niemals geschrieben wurden. Unternehmen, die niemals gegründet wurden. Partnerschaften, die niemals eingegangen wurden. Worte, die niemals ausgesprochen wurden. Leben, die niemals gelebt wurden.

Wie wollen Sie diesen Planeten verlassen: Mit einem weinenden Auge und dem Gesichtsausdruck der Reue, weil Sie ihre Träume niemals gelebt haben? Oder mit einem Lachen im Gesicht, weil Sie ein einzigartiges und wunderbares Leben gehabt haben?

Wir sind nur eine Entscheidung von einem erfüllten Leben entfernt

Warum machen wir in unserem Leben nicht das, was wir machen wollen? Warum leben wir nicht unsere Träume?

Warum opfern wir unser Leben, um in ein künstlich geschaffenes Gesellschaftsbild zu passen? Wir haben Angst. Angst davor es nicht zu schaffen. Wir leben nicht das Leben, das wir leben wollen - weil wir Angst haben zu scheitern. Wir schmeißen unsere Träume weg, aus der Unsicherheit heraus, es nicht zu schaffen - weil wir Angst haben zu scheitern.

Wir wollen die Erwartungen anderer erfüllen, weil wir Angst haben, was sie über uns denken, wenn wir etwas nicht schaffen – wir haben Angst zu scheitern.

Eis ist deprimierend: Das Einzige, was zwischen den meisten Menschen und ihren großen Träumen steht, ist die Angst davor, sie nicht zu erreichen.

Wir denken auch immer, die super-erfolgreichen Menschen scheitern nicht. Auch das ist ein Irrglaube. So gut wie jeder erfolgreiche Mensch ist zehnmal öfter gescheitert, als der Durchschnittsmensch. Aber das wollen wir nicht wahrhaben, denn wenn die Super-Erfolgreichen genauso scheitern wie wir, würde das bedeuten, dass es für uns auch möglich ist, so erfolgreich zu sein wie sie. Nun ja, es ist möglich. Für jeden von uns. Dafür müssen wir aber bereit sein, zu scheitern. Bevor wir das machen verstecken wir uns lieber unter dem Schutzmantel der Illusion, dass erfolgreiche Menschen nicht scheitern und das Glück stets mit ihnen ist.