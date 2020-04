Denken oder denken lassen? Der Irrtum mit der Expertise

· In unserer komplexen Gesellschaft können falsche Entscheidungen sehr teuer werden, die richtige Wahl verspricht erfolg respektive Reichtum. Also investieren Unternehmen und mittlerweile die Politik viel in Experten, um möglichst auf der sicheren Seite zu landen. Doch all diese geballte Expertise befreit von einem nicht: Dem selber denken.