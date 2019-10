Denn der Schlüssel zum Glücklichsein liegt darin,

die Quelle zum Unglücklichsein zu kennen.

Es gibt unzählige Bücher, die Dir Glück, Freude und ein fantastisches Leben versprechen – mehr aber auch nicht. Doch dieses Buch zeigt Dir einen ganz anderen Weg. Ganz ohne kluge Ratschläge wirst Du zu den fröhlichen Menschen gehören.

Wasserthals Buch hilft Dir, Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu identifizieren, die Dich unglücklich machen – die Dich davon abhalten, fröhlich und ausgeglichen zu sein. Du wirst dich in diesem Buch selbst wiederfinden. Du wirst erkennen, was Deine Unzufriedenheit steigert, Deine Motivation senkt und Deine Lebensqualität einschränkt.

Und wenn Du das alles erkannt hast, und zukünftig das Gegenteil machst, wird es für Dich ein Leichtes sein, all das zu vermeiden, was dir nicht guttut, was Dich unglücklich macht.

Bist du bereit für ein Leben, wie Du es wirklich willst? Denn ab jetzt ist es Deine Entscheidung …