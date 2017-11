Das größte, längste aller Zeiten - spiel mit Superlativen

Christian Kalkbrenner

· "I'm the greatest" das wusste schon Muhammad Ali und brüllte es in die Mikrofone. Superlativieren ist die direkteste Entscheidungsabkürzung. Nur was machen wir, wenn wir nicht die größten, besten, tollsten ... sind? Dann ist Kreativität gefragt. Denn dem Spiel mit den Superlativen sind kaum Grenzen gesetzt.