Kein Unternehmen und kein Verband kommen ohne Redner aus. Kein Unternehmen, kein Verband und keine öffentliche Konferenz verzichten auf Präsentationen. Kein Unternehmen kann es sich wirklich leisten, nur auf interne Rede-Performance zu setzen. Frisches Know-how, starke Ideen, fühlbare Motivation und erfolgsanregende Inspiration sind das, was sie von einem externen, wirkungsvollen Business Speaker erwarten. Speaker gibt es wie Sand am Meer. Prominente, intellektuelle, lustige, tiefsinnige, ... Wer die Qual hat hat die Wahl.

Über den Autor

Malte W. Wilkes ist Management Consultant, zigfacher Buchautor und hat an die 1.000 Reden und Präsentationen gehalten, Moderationen und Interviews geführt – auf Konferenzen, Unternehmens- und Verbandstagungen und Business-Roadshows. Der Ehrenpräsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) ist Herausgeber von „Speak to Lead“ und hat Redner des Redeclubs „Düsseldorfer Toastmasters“ gebeten, als Autoren ihre Erfahrungen und Analysen in knallharte Tipps und Tricks zu fassen, die zeigen, wie man gewinnt.