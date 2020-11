Fast jeder von uns hat sich in seinem Leben schon einmal in scheinbar ausweglosen Situationen wiedergefunden. Beruflich, privat, mit uns selbst …Und während manche Menschen daran verzweifeln, gehen andere gestärkt daraus hervor.



Was machen diese anders? Wie können wir toxische Gedanken und Glau-benssätze erkennen und eliminieren? Wie gelingt uns Selbstakzeptanz und Selbstliebe?



Larissa Wasserthals neues Buch nimmt uns mit auf eine Reise zu uns selbst. Denn viele Rückschläge, Krisen und Enttäuschungen, die uns wi-derfahren, sind eng verbunden mit unserer Einstellung, unserem Denken und Handeln. In vielfältigen Rollen, eingebunden in Beziehungen, sind wir Agierende und Reagierende zugleich. Aber wir können nicht wie ein Schauspieler einfach so die Rolle, die Szene wechseln – wir haben uns immer mit dabei.



Ja, es geht um die wichtigste Beziehung unseres Lebens – die Beziehung zu uns selbst. Wasserthals Buch illustriert, wie wir diese positiv gestalten können, Muster hinter unseren negativen Gedanken erkennen und uns von ihnen befreien. Denn die Verantwortung für unsere Zufriedenheit liegt immer bei uns selbst.