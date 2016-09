Barbara Kettl-Römer ist Diplom-Kauffrau und arbeitet als freie Redakteurin, Autorin und Dozentin. Seit 1998 ist sie Lehrbeauftragte an der Hochschule Kempten, wo sie Grundlagen der BWL, Unternehmensführung und Moderne Korrespondenz unterrichtet. Daneben bietet sie BWL- und Korrespondenz-Seminare bei verschiedenen Weiterbildungsunternehmen und auch inhouse an, übernimmt Textdienstleistungen (www.diebriefprofis.de) und ist Autorin zahlreicher Fachbücher. Cordula Natusch ist gelernte Bankkauffrau und Diplom-Germanistin. Nach ihrem Studium arbeitete sie mehrere Jahre in verschiedenen Verlagen als Redakteurin, insbesondere für Wirtschaftsthemen. 2006 machte sie sich mit einem Redaktionsbüro als freiberufliche Lektorin, Redakteurin und Texterin in Hamburg selbstständig.