Wer die letzte Folge der Vox Produktion Die Höhle der Löwen verfolgt hat, konnte Zeuge eines Musterbeispiels der Digitalen Disruption werden. Auch wenn es Manfred Ide - dem Gründer und Entwickler der FOVEA App - nicht gelungen ist, einen der Löwen vom Investment zu überzeugen, so folgt seine Idee einem der sieben disruptiven Prinzipien:

Dem Prinzip der radikalen Effizienzsteigerung.

Der Mensch strebt immer danach Problemlösungen zu finden, die ihm seine Tätigkeit erleichtern

Digital disruptive Technologien ersetzen zeitaufwändige menschliche Arbeit durch Algorithmen

Der Begriff Industrie 4.0 täuscht: Disruption findet nicht nur in der Fabrik, sondern vor unseren Augen statt. Auch im Wald.

Warum Förster Manfred den Wald digitalisiert Manfred Ide ist Informatiker und zugleich Förster. In seinem Forstberuf gibt es - wie in jedem Job auch - spannende und triste Tätigkeiten. Besonders trist erschien ihm das Verfahren für die notwendige Bestimmung der Holzmenge eines aufgetürmten Holzpolters. Diese Stammeshaufen am Waldwegesrand kennen Sie vom Spaziergang. Die Polter müssen möglichst genau vermessen werden, damit der Verkaufswert des Holzes fair bestimmt werden kann. Was sich daran als besonders zeitraubend erweist, ist die tradierte Berechnungsmethode. Die Stämme werden einzeln markiert und dabei gezählt, dann werden die einzelnen Durchmesser und Längen gemessen. Schließlich wird ein Durchschnittswert berechnet. Diese langwierige Schätzmethode nimmt einige Arbeitsstunden eines Försters in Anspruch und scheint nicht zu den favorisierten Tätigkeiten zu zählen. Hätte Förster Manfred sonst begonnen, eine Lösung für das Problem zu entwickeln?

Was macht die Förster-App?

An dieser Stelle setzt nun der IT Background des Gründers ein - er hat mit seinem Team eine einzigartige App entwickelt. Mit FOVEA nimmt man mit dem Handy ein Foto des Polters auf, dieser erkennt die Anzahl und Durchmesser der Stämme und errechnet in kürzester Zeit die Holzmenge. Nach dem Schlagen und Sammeln kann innerhalb weniger Minuten eine digitale Vermessung der Holzernte durchgeführt werden, die nun erheblich genauer ist, als es das nach altem Verfahren möglich gewesen wäre. Die GPS Daten der Lagerplätze werden dann mit der ausführlichen Analyse des Bestandes automatisch mit der Bestandssoftware des Försters synchronisiert.

Wer jetzt an die nette Arbeitserleichterung eines IT-affinen Försters denkt, lässt den disruptiven Impact dieser Neuerung außer Acht. Vor allem in den großen holzexportierenden Ländern wie Russland, USA, Kanada und Neuseeland ist der Bedarf nach genauen Analysen und der Speicherung der Standorte groß. Die durch die digitale Vermessung ersparte Zeit und Arbeitsleistung ist bei entsprechend hoher Produktion sehr hoch. Damit kann in einem alten Markt wie der Holzwirtschaft ohne größere Eingriffe in die Natur neu kalkuliert werden.

Die Denk- und Handlungsweisen digitaler Disruptoren folgen häufig den gleichen Prinzipien. Es sind Muster, die sich über Branchen hinweg immer wieder finden. Entwicklungen, die in Branche A eingetreten sind, wiederholen sich mit einer zeitlichen Verzögerung in Branche B. In meinem neuen Buch lernen Sie diese Prinzipien kennen.

Die Kenntnis der Muster ermöglicht es Ihnen, Entwicklungen in Ihrer Branche vorherzusagen. Mehr noch: Sie können eigene, vollkommen neue Denkansätze entwickeln. Nutzen Sie die Prinzipien der Disruption wie eine Art Blaupause. Nehmen Sie sie als Grundlage für Ihre Strategieentwicklung oder um zu verstehen, welche Mechanismen aktuell in Ihrer Branche wirken.