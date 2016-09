Sind wir verstimmt – oder gelingt es, unseren Alltag in positiver Grundstimmung zu erleben? Jens Corssen hat sein Erfolgskonzept des Selbst-Entwicklers erweitert. Er erzählt von seinen Erkenntnissen und Erfahrungen auf dem Weg zu Gelassenheit und gehobener Gestimmtheit. Es ist ja nicht allein der Erfolg, der uns zu einem Leben in Zufriedenheit führt. Es geht auch um unser tägliches Lebensgefühl. „Am Anfang ist die Gestimmtheit. Sie erzeugt unsere Gedanken und Gefühle.” Ein Interview auf 3 CDs.

Über den Autoren

In Berlin geboren, in Norddeutschland aufgewachsen, wohnt Jens Corssen seit 1962 in München und ist seit 35 Jahren mit Julia verheiratet. Als Diplom-Psychologe der Münchener Maximiliansuniversität mit zusätzlicher verhaltenstherapeutischer Ausbildung, eröffnete er 1971 mit einem Kollegen eine psychologische Praxis in München.