Über den Autor

Valentin Nowotny ist der agile Coach. Er ist spezialisiert auf das Coaching von agilen Teams, auf Trainings und Workshops zu den Themen Agilität, Leadership und Verhandlung sowie auf die Einführung agiler Frameworks und Methoden wie Scrum, Kanban und Design Thinking im Unternehmen. Mit seinem Buch „Agile Unternehmen: fokussiert, schnell, flexibel“ etablierte er ein Standardwerk, das bereits in der 3. Auflage erschienen ist. Marko Lasnia war langjährig in Führungspositionen zu den Themen Marketing, Vertrieb und Produktmanagement aktiv. So zum Beispiel bei der MeinFernbus GmbH als Leiter Marketing und Vertrieb, als hier in der Wachstumsphase die Marktführerschaft in der jungen Branche Fernbusreisen erreicht wurde. Seine Passion gilt echten Trends wie dem agilen Marketing. An Scrum und Kanban begeistern ihn Schnelligkeit, die wesentlich geringere Fehleranfälligkeit, die Intensität der Kommunikation und die Flexibilität bei sich verändernden Rahmenbedingungen.